Президент NAIZA о лишении титула Самусева: «У него первого будет возможность снова подраться за титул»

Президент NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал снятие с титульного боя в полулегком весе казахстанского бойца Николая Самусева:

«К сожалению, Коля лишился титула. На самом деле лично сам так ждал его возвращения, но как оказалось ему еще следует восстанавливаться после перенесенной операции на колено. Надеюсь, мы скоро его увидим на арене, и конечно же у него первого будет возможность подраться за титул снова. Полулегкий вес всегда был богат на имена, и конкуренция здесь как правило очень хорошая. Если говорить о Николае Самусеве, я помню каждый его бой проведённый в нашей лиге. Стартанул у нас он в 2019 году, это был его второй бой в профи. Каждый поединок Самусева богат на зрелище: колени, локти… и конечно же людям всегда было интересно смотреть на него. В ноябре 2021 года он завоевал титул и с тех пор не провел ни один бой. С физухой Коли и богатым техническим арсеналом он спокойно смог бы стать звездой этого дивизиона не только в СНГ, но и в мире. Думаю, передышка пойдет на пользу, и скоро мы увидим нового Жауынгера. А теперь официально Чемпион в этих джунглях Сайфулах Джабраилов. Очень крепкий парень и достойный сын своего народа с очень сложной судьбой, который пишет свою историю и идет вперед! Думаю будет интересно посмотреть его первую защиту 25 февраля на Алматы арене!»

Имя претендента на титул, которым теперь официально владеет Джабраилов, пока не называется.

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