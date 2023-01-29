Николай Самусев лишен титула NAIZA

Казахстанский боец, чемпион NAIZA в полулегком весе Николай Самусев лишен титула.

Он снялся с боя с временным чемпионом Сайфуллой Джабраиловым. Причина – травма.

Таким образом, Джабраилов стал полноправным обладателем титула и 25 февраля проведет первую официальную защиту.

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