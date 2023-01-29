Чемпион мира по ММА Жасия одержал вторую победу в профи за месяц

Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия (1-0) провел второй бой в профи в рамках турнира Alash Pride 80.

Его соперник кыргыз Бектур Сейитали уулу (3-0) из-за проваленного взвешивания начал бой с желтой карточкой

Бектур активно начал бой, уже в первом раунде дважды отправив Бекзата в нокдаун, но казахстанский спортсмен сумел подняться и навязать свои правила в поединке.

В итоге победа единоглассным решением судей в пользу казахстанского спортсмена. Эта победа стала для него второй в профи, причем второй за месяц.

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