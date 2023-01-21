Игорь Лазорин: «Не хочется, чтобы бой Резников-Вартанян прошел полностью в борьбе»

Известный российский журналист Игорь Лазорин на своей странице в социальных сетях прокомментировал предстоящий финальный бой Гран-при АСА с участием казахстанца Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна.

«Скажу, наверное, достаточно банальную вещь, но не хочется, чтобы этот бой прошел полностью в борьбе. Всем от этого будет очень скучно. Хотелось бы посмотреть, что в стойке оба могут продемонстрировать. В первую очередь Артем Резников. Тема, ты в Таиланде как? Тренироваться то собираешься или что вообще?» — сказал Лазорин.

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