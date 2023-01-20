Эдуард Вартанян Резникову: «Я тебя нокаутирую»

Казахстанский боец Артем Резников (23-6) устроил трэшток с россиянином Эдуардом Вартаняном (24-4) в преддверии боя в финале Гран-при ACA.

Резников оставил комментарий под фотографией Вартаняна в аккаунте ACA, на которой россиянин запечатлен с деньгам в руках,

«Там в руках случайно не 7 штук держит?», – написал боец.

«Артем Резников тогда, может, и 7 штук держал, главное, что после финала будет пол-ляма и 10к бонусом, а ты свои 7 штук получишь, не переживай», – ответил Вартанян.

Резников парировал: «Разве за второе место пол-ляма дают? Там тебе должны дать штук 50, пару ноликов не добавляй».

«Я не знаю, сколько дают за второе место, но ты, вроде, разбираешься, это правильно, ты должен знать, сколько получишь, когда я тебя нокаутирую», – добавил Вартанян.

Ранее Резников заявил о краже 7 тысяч долларов на отдыхе в Таиланде.

По заявлению вице-президента ACA Асланбека Бадаева, финальный поединок Гран-при состоится в мае-июне.

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