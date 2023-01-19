Резников о краже: «Мы даже не знали, что такое бывает»

Казахстанский боец Артем Резников прокомментировал подробности кражи денег на отдыхе в Таиланде.

Ранее спортсмен сообщил, что на его виллу на Пхукете пробрались грабители и забрали семь тысяч долларов. Помимо Резникова, от рук грабителей пострадала боксерша из Казахстана Фируза Шарипова.

– Мы даже не знали, что такое бывает. Сняли тут двухэтажную виллу и оставили все на первом этаже, даже представить не могли, что кто‑то заберется. Сам‑то район охраняемый! Мы легли на втором этаже, а когда спустились по будильнику, то обнаружили, что все открыто, а барсетки пустые лежат на улице.

Полиция приехала, сфотографировала наши паспорта и уехала. Честно говоря, не знаю, что они будут делать. Я сразу сказал, что они вряд ли что‑то найдут.

По мне эта ситуация никак не ударила, у меня деньги на счету. Я взял деньги в долларах, чтобы не терять на конвертации и были наличные, - сказал Резников «Матч ТВ».

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