Жанибек Алимханулы: «Есть ли звезды, которые не боятся драться?»
Чемпион мира в среднем весе по WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) выступил с новым заявлением в Twitter.
«Я надеюсь, что мой следующий соперник будет знаменит. Есть ли звезды, которые не боятся драться?», – написал Алимханулы .
I hope my next opponent will be famous. Are there any stars who are not afraid to fight?— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) January 13, 2023
В своем последнем бою казахстанский боксер защитил титул, победив решением англичанина Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).
Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана
Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан
Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»
Комментарии