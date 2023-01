Жанибек Алимханулы: «Есть ли звезды, которые не боятся драться?»

Чемпион мира в среднем весе по WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) выступил с новым заявлением в Twitter.

«Я надеюсь, что мой следующий соперник будет знаменит. Есть ли звезды, которые не боятся драться?», – написал Алимханулы .

I hope my next opponent will be famous. Are there any stars who are not afraid to fight?