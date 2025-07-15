Аналитика Olimpbet на ответную игру между «Кайратом» и «Олимпией». А также – на встречу с возможными соперниками алматинцев из Молодовы и Финляндии

«Кайрат» (Казахстан) – «Олимпия» (Словения). 15 июля, 20:00 (время Астаны)

Ничья, которая все изменила

Игру, состоявшуюся в Любляне 8 июля, алматинская команда точно может занести себе в актив. Выездная ничья с сильным соперником заметно повысила шансы «Кайрата» на выход в следующий отборочный раунд главного еврокубка.

Вот и эксперты Olimpbet уже видят казахстанский клуб фаворитом двухраундового противостояния с чемпионом Словении, хотя перед первым матчем все было с точностью до наоборот.

Надо забивать

Впрочем, нельзя сказать, что «кайратовцы» обеспечили себе комфортный задел перед ответной встречей. Особенно с учетом отмены правила выездного гола. Теперь «желто-черным» недостаточно будет просто сохранить свои ворота в неприкосновенности, чтобы пройти дальше. Надо непременно забивать и побеждать.

Главным героем матча недельной давности можно считать юного форварда алматинского клуба Дастана Сатпаева. 16-летний нападающий, права на которого уже принадлежат лондонскому «Челси», стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

Фактор Алматы

Этот рекорд, думается, придаст дополнительных сил Дастану и его более опытным партнерам на глазах родных болельщиков. К тому же в Алматы словенцы столкнутся с коварными для спортсменов условиями среднегорья. Это может стать серьезной проблемой для футболистов «Олимпии», которые через квалификацию еврокубков только готовятся к старту нового сезона.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что «Кайрат» снова забьет. При этом они не особо верят в результативный характер матча на «Центральном» стадион Алматы, сомневаясь, что общими усилиями соперники пробьют «верх».

«Милсами» (Молдова) – КуПС (Финляндия). 15 июля, 22:00

Возможный соперник «Кайрата»

Эта пара интересна казахстанским любителям футбола тем, что на следующем этапе турнира ее победитель может встретиться с «Кайратом». Разумеется, в том случае, если алматинцы пройдут «Олимпию».

Первый матч между чемпионами Финляндии и Молдовы остался за КуПС, который на своем поле выиграл с минимальным перевесом – 1:0.

«Канарейки» клюнули всерьез

Несмотря на весьма скромное преимущество, эксперты Olimpbet считают клуб из Куопио безоговорочным фаворитом по сумме двухраундового противостояния.

Такие расклады в пользу «канареек» вполне объяснимы. КуПС имел подавляющее преимущество над «Милсами» по всем основным игровым показателям. Финны намного чаще молдаван попадали в створ ворот (7-1), подавали угловые (11-3), заметно больше игрового времени владели мячом (63 % против 37 %).

Аналитики букмекера сходятся во мнении, что КуПС забьет и в ответном матче. Причем, скорее всего, больше, чем один мяч. По их мнению, гости сумеют отличиться еще до перерыва.