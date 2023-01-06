Деметриус Андраде об Алимханулы: «Я бы все равно его победил»

Экс-чемпион мира по версии WBO Деметриус Андраде рассказал о своем решении отказаться от боя с казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы.

«Я всю жизнь боксировал с обязательными претендентами. Меня от этого уже тошнит. Потому что я бы все равно его победил, или что-то в этом роде. Давайте лучше устроим бои, которые, знаете ли, дадут нам то, что нам нужно в нашей жизни, понимаете?

Какая награда за бой с парнем вроде Алимханулы? Мы даже не знаем, откуда взялся этот малый (Бентли, соперник Алимханулы по первой защите титула чемпиона мира – прим.), из Лондона или что-то в этом роде, и он провел с ним 12 тяжелых раундов. Ребята, вы хотите, чтобы я тратил свое время на бои с такими боксерами? Я хочу драться с парнями моего поколения. Например, с Чарло, Плантом, Головкиным, «Канело», Мунгией. Это ребята моего поколения, а не этот парень по имени Жанибек».

Андраде летом прошлого года отказался от титула чемпиона мира в среднем дивизионе. После этого Жанибек Алимханулы был провозглашен WBO полноценным чемпионом мира.

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя