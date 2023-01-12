Аида Сатыбалдинова: «Турция – вторая страна после Америки, которую я люблю»

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Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова выступила с обращением к фанатам в социальных сетях.

«Я люблю турецкую кухню и очень люблю Турцию. Всем вам, друзья, рекомендую слетать в эту прекрасную страну, если вы никогда там не были. Турция – вторая страна после Америки, которую я люблю.

Казахстан я не считаю, потому что в этой стране я родилась и ее невозможно не любить со всеми плюсами и минусами. Планирую в будущем полететь в Казахстан через Турцию, чтобы остановиться там на пару дней.

В Турции очень вкусная еда, доброжелательные люди и большой выбор платьев. Этого, кстати, мне не хватает в Америке», – рассказала боксерша на своей странице в социальных сетях. 

В последнем бою казахстанка уступила американской боксерше Челси Андерсон в поединке за титул WBC International.

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