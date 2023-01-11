Севара Абдулаева подписала контракт с лигой Naiza

Боец ММА Севара Абдулаева подписала контракт с казахстанской лигой Naiza.

Спортсменка заявила об этом в социальных сетях.

– Сегодня подписала контракт одной из лучших лиг мира. Спасибо мои тренерам, моей команде и руководству клуба. Теперь у нас новые цели, – сказала Абдулаева.

Уроженка Туркменистана Абдулаева на данный момент проживает в России. Спортсменка начала свою профессиональную карьеру в 2021 году, проиграв в рамках промоушена KPF Карине Власенко.

В 2022-м Абдулаева завоевала серебряную медаль по панкратиону на первом турнире международной Борцовской Лиги Поддубного в Москве.

История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе