Агелина Лукас: «Завоевывать титулы – моя миссия»

Чемпионка мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) рассказала, что вдохновляет ее на завоевание чемпионских титулов.

«Зачем вам завоевывать титулы, когда вы завоевали наши сердца?» – спросили Ангелину в социальных сетях.

«Спасибо огромное, дорогие вы мои. Я знаю, что во мне есть огромный потенциал, и все, на что я способна, я еще не показала миру до конца. Поэтому я обязана сделать это, и это моя миссия», – ответила Лукас.

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