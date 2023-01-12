Умар Янковский о дебюте в Fight Night: «Буду стараться удосрочить соперника»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Умар Янковский проведет свой дебютный бой в лиге AMC Fight Night на турнире в Москве против россиянина Никиты Северова.

«Это мой первый бой в AMC Fight Nigh. Мой соперник Никита Северов – боевой самбист, также, как и я. Что я делаю с боевыми самбистами? Стараюсь удосрочить. Это я буду стараться сделать и в этот раз», – приводят слова аккаунт лиги.

Бой пройдет 20 января.

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