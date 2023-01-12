В WBC обновили рейтинги боксеров: три казахстанца вошли в топ-5

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтингов бойцов всех весовых категорий.

Позиции боксеров из Казахстана претерпели изменения.

В супертяжелом весе обладатель пояса WBC International Жан Кособуцкий остался на восьмом месте, а Иван Дычко сместился с 32-й строчки на 33-ю. В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев также потерял одну позицию и стал 32-м.

Во втором среднем весе чемпион WBC Silver Али Ахмедов сохранил пятую строчку.

Средневес Мейирим Нурсултанов по-прежнему располагается на пятой позиции.

В полусредней категории Данияр Елеусинов откатился с 19-го на 20-е место, а «молодежный» чемпион мира WBC Талгат Шайкен сохранил за собой 30-ю строку.

Сергей Липинец, выступающий в первом полусреднем весе и владеющий «серебряным» титулом, поднялся с девятого места и стал пятым. В этом же дивизионе Батыр Джукембаев вернулся в рейтинг под 30-м номером.

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя