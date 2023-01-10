Сорвался бой чемпиона WBC и IBF из Казахстана Али Ахмедова

Промоутер Камил Эстефан сообщил об отмене отборочного боя во втором среднем весе между казахстанским боксером Али Ахмедовым (19-1, 14 КО) и французом Кристианом Мбилли (23-0, 20 КО).

Ожидалось, что поединок состоится весной 2023 года.

«Мы слишком долго ждали, когда № 5 [рейтинга] WBC Али Ахмедов сразится с нашим тигром № 2 WBC Кристианом М’Билли. Мы теряем надежду и, к сожалению, ищем другого соперника. Нам бы так хотелось подарить этот бой болельщикам! Тем не менее, это был не финальный бой на выбывание», — написал промоутер в соцсетях.

Напомним, что в своем предыдущем бою казахстанец победил единогласным решением судей американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО) и завоевал вакантные титулы WBC Silver и IBF North American.

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