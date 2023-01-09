Два казахстанских бойца примут участие в турнире CFC в Омске

28 января в Омске пройдет турнир CFC-3, в котором примут участие два казахстанских бойца.

В главном поединке выступит чемпион NAIZA Серик Разгалиев (9-1). Его соперником станет бразилец Дуглас Альвес.

В соглавном бою выступит Шукир Сагынай (12-2), который сразится с Шарапудином Магомедовым (Россия).

Серик свой последний бой провел в рамках NAIZA 48, задушив Фахроджона Машрапова.

Шукир выступил на турнире ALASH Pride в сентябре.

Оба спортсмена идут на внушительных победных сериях по 7 побед.

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