Багдат Жубаныш обратился к чемпиону NAIZA: «Когда будешь готов?»
Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш обратился к чемпиону NAIZA в суперлегком весе Казбеку Сагыну:
«Давай закончим сказанное. Трехкратный чемпион мира по ММА против трехкратного чемпиона мира по рукопашному бою. Казбек, когда будешь готов?»
Оба бойца выступают в лиге в весе до 52 кг, где Казбек забрал титул, задушив Джона Шинка на турнире NAIZA в Актобе.
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