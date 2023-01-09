Багдат Жубаныш обратился к чемпиону NAIZA: «Когда будешь готов?»

Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш обратился к чемпиону NAIZA в суперлегком весе Казбеку Сагыну:

«Давай закончим сказанное. Трехкратный чемпион мира по ММА против трехкратного чемпиона мира по рукопашному бою. Казбек, когда будешь готов?»

Оба бойца выступают в лиге в весе до 52 кг, где Казбек забрал титул, задушив Джона Шинка на турнире NAIZA в Актобе.

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