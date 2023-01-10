В Астане состоится Astana Meeting World indoor tour

23 января в легкоатлетическом спортивном комплексе «QAZAQSTAN» города Астаны состоится Astana Meeting World indoor tour по легкой атлетике.

World ATHLETICS INDOOR TOUR – это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года. Серия создана по образцу Бриллиантовой лиги с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в закрытых манежах.

Astana Meeting имеет серебряный статус соревнований. В программу включены 9 видов легкой атлетики. В каждом виде соревнований наряду с отечественными спортсменами будут представлены иностранные спортсмены.

В соревнованиях примут участие около 30 спортсменов из США, Португалии, Бразилии, Эфиопии, Марокко, Кубы, Барбадоса и других стран. Призовой фонд каждого вида программы составляет 4000 долларов США. Данное соревнование повысит престиж легкой атлетики Республики Казахстан на международном уровне и повысит конкуренцию между спортсменами.

Astana meeting станет одним из самых престижных соревнований в легкой атлетики нашей страны и азиатского региона.

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