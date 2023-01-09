Азат Максум проведет в январе бой с бразильцем Фабрицио Нунесом

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-0) проведет следующий бой с бразильцем Фабрицио Нунесом (8-0) на турнире Octagon 39, который пройдет 21 января в Алматы.

27-летний Азат последний бой провел в июне, одержав победу единогласным решением над бразильцем Аланом Габриэлем (12-7). 

25-летний Фабрицио досрочно выиграл в сентябре у боливийца Альваро Кироги. У Нунеса шесть досрочных побед из восьми и все в первых раундах.

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