Азат Максум проведет в январе бой с бразильцем Фабрицио Нунесом

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-0) проведет следующий бой с бразильцем Фабрицио Нунесом (8-0) на турнире Octagon 39, который пройдет 21 января в Алматы.

27-летний Азат последний бой провел в июне, одержав победу единогласным решением над бразильцем Аланом Габриэлем (12-7).

25-летний Фабрицио досрочно выиграл в сентябре у боливийца Альваро Кироги. У Нунеса шесть досрочных побед из восьми и все в первых раундах.

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