Рафаэль Физиев о Петре Яне: «Его нужно тормозить»

Уроженец Казахстана из легкого веса UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о Петре Яне.

«Вот последний бой... Может, перетренировался. Он часто перетренивает. Он может газовать-газовать, его нужно тормозить. Тренера, которые с ним работают, бывает, ему говорят: «Все, в субботу сходи в баню, в воскреснье, максимум, по пляжу погуляй». Он так не делает. Может пойти, побежать. У него бывает такое. Он такой, пахарь.

Дружим ли с Яном? Да, конечно. Очень-очень хорошо. Когда была пандемия, мы тренировались с ним все время вместе. Мы вдвоем тренировались, спарринговали, боролись... Дома маты стелили, боролись», — заявил Физиев.

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