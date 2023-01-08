Анонсирован финал гран-при NAIZA в легчайшем весе

В финал гран-при NAIZA в легчайшем весе (до 66 кг) вышли непобежденный Дастан Амангельды (5-0) и Султан Жолдашбек (17-2).

Финальный бой пройдет 25 февраля на турнире NAIZA 49.

На пути в финал Султан выиграл решением бразильца Рафаэля Диаса, а Дастан заставил сдаться Дастана Алиаскара.

Главный приз победителю гран-при 5 миллионов тенге и возможность подраться за титул против чемпиона Су Йонга.

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