Фаниль Рафиков: «Я за трешток, только если он правильный»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков отреагировал на дерзкий вызов российского бойца Абасова всему полулегкому дивизиону Naiza:

– Вчера был пост одного бойца [Мухаммада Абасова] . Он использовал трэштокинг. Я только за, если он правильный. Я придерживаюсь мнения: какой привет, такой и ответ. Я знаю, что много достойных ребят в весе 66 кг, но что-то они притихли. Просто всем, кто сейчас пишет, газует, пытается меня воспитывать: где я спускался, там они на ишаке поднимались. Поэтому не нужно играть со мной в эти игры, – сказал Рафиков.

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