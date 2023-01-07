Жуман Жумабеков – Киму: «Сначала познакомишься с моими кулаки, а затем можно и бешпармак»

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков и кореец Ким Кью Сун устроили перепалку в социальных сетях.

Жуман разместил видео своего последнего боя в рамках NAIZA против Нурбека Отара, предложив Киму устроить подобную зарубу и забрать бонус.

«Жуман, забудь о бонусе, сначала сосредоточься на своем весе, и удачи тебе с этим, потому что она тебе понадобится. Готовься к выходу на пенсию, я позабочусь о том, чтобы тебя туда отправить после 18 марта. Ты слишком много болтаешь для парня, который с трудом справляется даже со своим весом», – ответил Ким.

Последнее слово же все-таки осталось за Жуманом:

«Послушай, с весом у меня проблем не было и не будет. Настрой на бой, как всегда боевой. А бонус лишним не будет. Просто переживаю за тебя, чтобы снова с сердцем проблем не было. Сначала познакомишься с моими кулаками, потом можно и бешпармак. Март! Let’s go, bro».

Бойцы должны были провести бой 25 ноября в рамках турнира NAIZA в Актобе, однако корейский спортсмен снялся с боя, сославшись на проблемы с сердцем при весогонке.

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