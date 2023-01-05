Кореец Кьон бросил вызов одноклубнику Морозова и Жумагулова

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

 Корейский боец ММА Кьон Сеоб Ли (4-3-1), в прошлом году подписавший контракт с лигой NAIZA, через социальные сети бросил вызов казахстанцу Нурбеку Кабдрахманову (7-2).

Ранее Нурбек также заявлял о желании встретить корейца в лиге.

Кабдрахманов является представителем клуба «Еркин Куш» (Актобе), где тренируется с бойцами UFC Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым. С ними же Нурбек ездил на сборы в США.

На данный момент казахстанский боец идет на серии из 4 побед, три из которых были достигнуты досрочно.

         

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