Кореец Кьон бросил вызов одноклубнику Морозова и Жумагулова

Корейский боец ММА Кьон Сеоб Ли (4-3-1), в прошлом году подписавший контракт с лигой NAIZA, через социальные сети бросил вызов казахстанцу Нурбеку Кабдрахманову (7-2).

Ранее Нурбек также заявлял о желании встретить корейца в лиге.

Кабдрахманов является представителем клуба «Еркин Куш» (Актобе), где тренируется с бойцами UFC Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым. С ними же Нурбек ездил на сборы в США.

На данный момент казахстанский боец идет на серии из 4 побед, три из которых были достигнуты досрочно.

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