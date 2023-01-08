Нурберген Шарипов проведет бой с Хейбати

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов(10-3) проведет бой против Мохаммеда Хейбати (4-2), об этом сообщила страница ProMMA Podcast.

Поединок пройдет в рамках турнира лиги Mergen FC в Атырау в феврале 2023 года.

Шарипов свой последний бой провел в рамках турнира АСА 130 в 2021 году, после чего должен был снова драться в российской лиге, но из-за травмы снялся с боя.

Что касается Хейбати, то он больше известен по выступлениям в ПОП-ММА, среди казахстанских болельщиков ММА прославился боем против Муратбека Касымбая, после которого бойцы продолжили выяснять отношения в медиа пространстве.

Муратбек уже несколько раз вызывал «Персидского дагестанца» на реванш, однако прошлый год казахстанский боец вынужден был пропустить из-за проблем со здоровьем.

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