Аида Сатыбалдинова: «Скучаю по рингу, хочу скорее вернуться к боям»

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова выступила с обращением к фанатам в социальных сетях.

– Я безумно люблю бокс. Не было ни дня, чтобы я сожалела о том, что когда-то пришла на секцию бокса. Наоборот, где-то даже сожалею, что не начала заниматься боксом с раннего детства... Жизнь продолжается и мне необходимо ставить цели. Я говорила раннее, что на 2022 год я ставила 2 важные цели. Их я достигла, на новый 2023-й мне нужно сфокусироваться и работать над новыми.

Я знаю одну мою слабую сторону, над которой я стараюсь работать. Знаю и верю, что как только я поработаю над этой слабой стороной, и поменяв ее, я буду еще лучше. Поэтому сейчас приступила к работе, сегодня был первый спарринг. Очень этому рада. Скучаю по рингу, хочу скорее вернуться к боям, – сказала спортсменка.

Сатыбалдинова в настоящее время проживает и тренируется в США.

В последнем бою казахстанка уступила американской боксерше Челси Андерсон в поединке за титул WBC International.

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