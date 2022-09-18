Агапова проиграла второй бой подряд в UFC

Казахстанка Мария Агапова вышла на бой с Джулиан Робертсон в качестве андердога, травма колена и короткое уведомление не добавляли уверенности.

При этом первый раунд Агапова забрала полностью, перебивая соперницу, как в стойке, так и в партере. Однако во втором – Робертсон сделала то, что умеет лучше всего, поймала на удушающий соперницу и уже не выпустила.

Это поражение стало третьим для Агаповой и вторым подряд.

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