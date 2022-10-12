Агапова заработала пояс по БЖЖ

Казахстанка Мария Агапова (10-4) в Instagram поделилась новым достижением в бразильском джиу-джитсу:

«Даже после поражения я продолжала приходить и тренироваться. За мою настойчивость сенсей дал мне голубой пояс. Осс».

Агапова в своем последнем бою, который состоялся в сентябре в Лас-Вегасе, уступила во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон.

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