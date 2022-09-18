Мария Агапова после поражения от Робертсон: «Бой был веселым»

Казахстанка Мария Агапова проиграла свой третий бой в UFC, попавшись на удушающий приём от Джулиан Робертсон.
«Выиграла первый раунд, уснула во втором. Бой был по истине веселым. Мне не терпится опять вернуться в бизнес, как можно скорее. Но вернусь только в следующем году. Надо починиться. Буду скучать UFC», – прокомментировала своё поражение Агапова.
Стоит отметить, что на бой с канадкой Мария вышла на коротком уведомлении и с травмой колена.
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