Артем Резников вошел в ТОП-3 легковесов АСА

Благодаря досрочной победе в полуфинале гран-при АСА над Андреем Кошкиным, Артем Резников сумел улучшить свое место в рейтинге легковесов лиги.

Теперь Артем занимает третье место в рейтинге, обойдя Юсуфа Раисова.

Чемпионом АСА в легком весе является Абдул-Азиз Абдулвахабов. Соперник Резникова по финалу гран-при Эдуард Вартанян занимает второе место в рейтинге.

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