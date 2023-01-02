Артем Резников вошел в ТОП-3 легковесов АСА
Благодаря досрочной победе в полуфинале гран-при АСА над Андреем Кошкиным, Артем Резников сумел улучшить свое место в рейтинге легковесов лиги.
Теперь Артем занимает третье место в рейтинге, обойдя Юсуфа Раисова.
Чемпионом АСА в легком весе является Абдул-Азиз Абдулвахабов. Соперник Резникова по финалу гран-при Эдуард Вартанян занимает второе место в рейтинге.
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