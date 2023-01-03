Артем Резников о дальнейших планах: «Хочу в Тайланд, чтобы отдохнуть и потренироваться»
Казахстанский боец АСА Артем Резников поделился ближайшими планами на карьеру:
«Я разговаривал с Абдурахманом Гетиновасовым на счет сборов в Дагестане. Я бы хотел съездить в зал Хабиба на месяцок, потренироваться. Хочу в Тайланд, но это такой оздоровительный сбор, чтобы и отдохнуть после боя и потренироваться»
Резников вышел в финал гран-при АСА в легком весе, где его соперником станет Эдуард Вартанян. Ориентировочная дата поединка – май-июнь 2023 года.
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