Алимханулы о Головкине: «Годы берут свое»

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы на подкасте Заманdas ответил, что он думает по поводу возможного боя против соотечественника Геннадия Головкина:

«Боксер не боится боксера. Когда выходишь на ринг, то готов отдать жизнь ради своей цели. Тому пример – наш Айдос Ербосынулы. Какой бой он недавно показал! С другой стороны, Гена – наш старший брат, который высоко поднял наш флаг в Америке, проложил путь для нас. Да, годы берут свое. Думаю, не за горами завершение карьеры. Мы, казахи, уважаем старших, традиции, и Гена, повторюсь, наш старший брат, поэтому разговоры на такие темы поднимать не хочется».

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