Алимханулы отреагировал на вызов Фалькао: «Не смеши меня»

Казахстанский боксер, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) отреагировал на вызов бразильского боксера Эскиве Фалькао (30-0, 20 КО).

Накануне Алимханулы опубликовал пост в твиттере, в котором спросил, кто станет его следующим соперником. Фалькао откликнулся на призыв: «Я иду!».

Жанибек отреагировал на это обращением к Эскиве на казахском: «Хочешь подраться? Не смеши меня».

WBO назначила Алимханулы обязательного претендента в лице Хайме Мунгии, однако мексиканский боксер признался, что не желает драться с Жанибеком.

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