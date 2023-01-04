Чемпион мира из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев проведет бой против Марлона Тапалеса

Чемпион мира по версиям WBA и IBF во втором легчайшем весе узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев проведет защиту своих титулов в поединке против филиппинского экс-чемпиона мира Марлона Тапалеса. Сторонам удалось договориться о деталях поединка без промоутерских торгов и их бой предварительно запланирован на первую половину весны.

Напомним, что предыдущую защиту титулов Ахмадалиев проводил в июне прошлого года, где одержал победу техническим нокаутом в 12-м раунде над Ронни Риосом.

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