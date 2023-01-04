Кайрат Боранбаев о попытке бегства из страны: «Почему я должен убегать? Я здесь родился и вырос»

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев в суде прокомментировал обвинения о попытке бегства из страны.

«Это недостоверная информация. Я в этот момент находился на встречах, арестовали в 5 часов, когда у меня был обычный рабочий день. Да, я планировал ночью улететь в Ригу, у меня там тоже есть проект. Мы все документы представили, это была за месяц вперед запланированная поездка. Почему я должен убегать? Я здесь родился и вырос, у меня здесь отец похоронен, мама здесь находится, бизнес тоже тут. Куда мне убегать?!» – сказал бизнесмен.

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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