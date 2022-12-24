Казахстанка Елена Рыбакина победила первую ракетку мира Игу Швентек

Елена Рыбакина разгромила первую ракетку мира Игу Швентек в финале выставочного турнира в Дубае.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:1 и продлился один час и две минуты.

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