Рыбакина стала рекордсменкой WTA в 2022 году
Пост с Еленой Рыбакиной стал самым популярным за 2022 год на аккаунте WTA. Публикация набрала более 79 тысяч лайков и 450 комментариев.
Фотография была сделана на балу чемпионов Уимблдона-2022.
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