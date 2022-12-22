Рыбакина стала рекордсменкой WTA в 2022 году

Пост с Еленой Рыбакиной стал самым популярным за 2022 год на аккаунте WTA. Публикация набрала более 79 тысяч лайков и 450 комментариев.

Фотография была сделана на балу чемпионов Уимблдона-2022.

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