Сан-Хосе (WTA). Рыбакина проиграла Касаткиной

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила на старте турнира WTA 500 в Сан-Хосе 12-й ракетке мира Дарье Касаткиной.

Первый сет выиграла Рыбакина – 6:1, второй остался за Касаткиной (6:2).

В третьем сете Елена проиграла Касаткиной – 0:6.

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