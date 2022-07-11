Рыбакина могла стать 6-й ракеткой мира, если бы Уимблдон не лишили рейтинговых очков

Опубликована свежая версия рейтинга WTA.

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Решением ассоциации в этом году баллы за Уимблдон не начислялись.

Это связано с отстранением от турнира россиян и белорусов.

Таким образом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23-м месте, хотя при обычных условиях стала бы 6-й в рейтинге, получив 2000 баллов за победу на турнире серии Большого шлема.

Наивысшая позиция Рыбакиной в рейтинге за все время – 12 (17 января 2022 года).

Первой ракеткой мира остается Ига Швентек из Польши.

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Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?

😍 Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе