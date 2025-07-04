Аналитика Olimpbet на матчи «Палмейрас» – «Челси» и «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль» в четвертьфиналах КЧМ-2025

Не проиграет ли «Челси» очередным бразильцам?

«Палмейрас» (Бразилия) – «Челси» (Англия). 5 июля, 06:00 (время Астаны)

Одну из путевок в полуфинал КЧМ-2025 между собой разыграют «Палмейрас» и «Челси». В этом споре эксперты Olimpbet отдают достаточно серьезное предпочтение лондонцам.

Друг с другом эти соперники однажды уже встречались, причем относительно недавно и тоже в рамках Клубного чемпионата мира. Это был финал 2022 года, и в нем «аристократы» праздновали успех со счетом 2:1. Правда, победы британцы добились лишь в дополнительное время, а основное завершилось вничью 1:1.

Примечательно, что обеим командам пришлось проводить овертаймы на предыдущей стадии КЧМ-2025. «Палмейрасу» – с соотечественниками из «Ботафого» (1:0 ДВ), «Челси» – против португальской «Бенфики» (4:1 ДВ).

Преимущество в цифрах

Что касается общего продвижения противников по турниру, то по одним аспектам преимущество имеют южноамериканцы, по другим – европейцы. К примеру, «зелено-белые» меньше пропустили (2-4), чаще подавали угловые (32-26) и не потерпели еще ни одного поражения.

Зато «синие» больше забили (10-5), имеют заметный перевес по владению мячом (63 % против 45,75 % в среднем за игру) и одержали уже три победы, тогда как их ближайший соперник – две.

Опять бразильцы?

Однако единственное поражение, которое коллектив Энцо Марески потерпел на КЧМ-2025, пришлось как раз на матч против другой бразильской команды – «Фламенго», которому «пенсионеры» проиграли, в общем-то, без вариантов – 1:3.

Но «Фла» уже завершил свои выступления на турнире, а «Челси» – по-прежнему в его обойме. И аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что представитель АПЛ продолжит борьбу за трофей в полуфинале.

Достаточно серьезное предпочтение они отдают британцам и по угловым. Их в матче на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии ожидается не менее девяти.

«Флуминенсе» (Бразилия) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). 5 июля, 00:00

Громкие жертвы с обеих сторон

Команда из Эр-Рияда совершила пока главную сенсацию КЧМ-2025, отправив отдыхать после первого же раунда плей-офф грозный английский «Манчестер Сити» (4:3 ДВ).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что эксперты Olimpbet считают шансы саудитов на выход в полуфинал более предпочтительными, чем у «Флуминенсе». Правда, и не видят их явными фаворитами этого противостояния, отдавая лишь незначительное предпочтение.

Бразильцы ведь тоже обыграли в 1/8-й не кого-нибудь, а миланский «Интер», послав в ворота «нерадзурри» два безответных гола.

Без поражений и с амбициями

Да и в целом ход «Флу» по дистанции КЧМ-2025 мало чем уступает тому, что демонстрирует «Аль-Хиляль». У этих команд пока нет поражений, обе они одержали по две победы и столько же раз расходились миром с оппонентами.

Коллектив Симоне Индзаги, конечно, сильно удивил в матче против «горожан», одним из главных героев которого стал марокканский кипер аравийцев Яссин Буну. В его активе – десять совершенных спасений в той игре.

А в атаке были неподражаемы Маркос Леонардо и Малком – бразильцы, между прочим. Совместными усилиями они организовали три мяча «Аль-Хиляля» из четырех, а в сражении с клубом из родной страны они будут стремиться показать все свои лучшие качества.

К слову, Леонардо аналитики Olimpbet считают одним из наиболее вероятных авторов забитого мяча и в предстоящей встрече с «Флуминенсе». Однако они не уверены в том, что матч на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо порадует зрителей высокой результативностью и пробьет «верх».