Первая ракетка Казахстана Рыбакина лишилась шансов попасть на итоговый турнир WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина лишилась шансов попасть на итоговый турнир WTA.

Чемпионка Уимблдона снялась с турнира в Сан-Диего, где должна была сыграть в первом круге с Гарбинье Мугурусой.

Итоговый турнир WTA — финальное соревнование сезона для восьми сильнейших теннисисток по итогам рейтинга.

В этом году пройдет в американском Форт-Уэрте с 31 октября по 7 ноября.

Весной ATP и WTA приняли решение не начислять рейтинговые очки за участие в Уимблдонском турнире в этом году в связи с недопуском российских и белорусских теннисистов.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?