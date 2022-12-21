Рыбакина начала турнир WTL с победы над пятой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела первый матч в выставочном турнире в Дубае World Tennis League.

Ее соперницей стала белоруска Арина Соболенко, которая является пятой ракеткой мира. Победа досталась казахстанке 0:6, 6:1, 10:6. Матч продлился 56 минут.

Рыбакина на турнире выступает в команде Hawks, где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.

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