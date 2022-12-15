Вратарь молодежной сборной Казахстана Шефер о победе над Данией: «Все парни отлично бились, забили хорошие голы»

Вратарь молодежной сборной Казахстана по хоккею Роман Шефер подвел итоги матча Казахстан – Дания.

– Хорошая игра, забили свои моменты. В обороне сыграли надежно. Убрали лишние удаления. Все парни отлично бились, забили хорошие голы.

– Ты совершил «шатаут» – 30 бросков из 30. Какие эмоции?

– Ну, конечно, приятно, когда уходишь после игры, не пропустив. Большой вклад внесли игроки, много блокировали и ловили на себя Здорово, что получилось так отыграть, спасибо всем.

– Сегодня на трибунах присутствовало больше наших болельщиков. Информация среди граждан Казахстана в Норвегии расходится. Было ли тебе приятно, что тебя и команду поддерживают?

– Да, очень приятно, всегда слышать поддержку, тем более, когда играем в другой стране. Когда люди приходят поддержать. Спасибо всем, кто нас поддерживает, смотрит матчи, болеет за нас. Спасибо близким, которые всегда мне пишут и поддерживают. Всем большое спасибо!

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