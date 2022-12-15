Сборная Казахстана разгромила Данию на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана U20 по хоккею на молодежном чемпионате мира в Норвегии одержала уверенную победу над Данией (4:0).

Казахстан – Дания – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 06:28 – Ермак (Кайыржан)

2:0 – 38:18 – Логвин (Нурлан, Бреус)

3:0 – 39:32 – Кайыржан ГМ

4:0 – 52:23 – Логвин (Жусупбеков)

Следующий матч подопечные Алекандра Истомина проведут сегодня, 15 декабря против Словении.

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