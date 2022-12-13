Сборная Казахстана совершила камбэк на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана во втором матче дивизиона А молодежного чемпионата мира по хоккею в Норвегии обыграла Венгрию (3:2).

Казахстан – Венгрия – 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

0:1 – 21:27 – Михалик (Добос, Дик) ГБ

0:2 – 39:57 – Михалик (Фетеке, Хадобас) ГБ

1:2 – 42:32 – Сапарбек (Роев)

2:2 – 44:35 – Цыбин (Роев, Сапарбек)

2:3 – 49:32 – Кайыржан (Бреус)

Вратари: Шефер – Хегедус

Следующий матч казахстанцы проведут против Дании. Затем у нашей сборной ожидаются встречи со Словакией и Норвегией.

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