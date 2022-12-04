Кайыржан, Шапоров, Бреус в расширенном составе молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

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В Астане завершился первый этап сборов молодежной сборной Казахстана перед чемпионатом мира в Норвегии. Казахстанцы выступят в дивизионе IA, где поборются с соперниками из Франции, Дании, Норвегии, Венгрии и Словении за выход в элитный дивизион молодежного хоккея. Перед вылетом в Норвегию тренерский штаб представил расширенный состав команды, в который вошли 28 хоккеистов.

  • Вратари: Антон Осокин («Торпедо»), Артем Шестаков, Роман Шефер (оба – «Снежные барсы»)
  • Защитники: Артем Авдеенко, Данил Базько, Глеб Решетько, Семен Роев, Климентий Царев (все – «Снежные барсы») Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка») Александр Денисов («Кыран»), Аслан Жусупбеков («Барыс», МЛК), Кирилл Никитин («Номад»)
  • Нападающие: Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Семен Симонов, Никита Ситников, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муканов (все – «Снежные барсы»), Динмухамед Кайыржан («Барыс», КХЛ), Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Константин Морожников (все – «Номад»), Руслан Оспанов («Анкоридж Волверинс», США) Валентин Попов («Торпедо»), Даниил Свинтальский («Ястребы», МЛК)
  • Генеральный менеджер – Александр Корешков
  • Тренерский штаб:
  • Главный тренер – Александр Истомин
  • Тренеры – Ильдус Габдрахманов, Павел Глотов, Владислав Белан
  • Тренер по вратарям – Александр Кудрявцев

В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 23 хоккеиста: 20 полевых игроков и 3 вратаря.

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