Кайыржан, Шефер, Нурлан в расширенном составе молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

С 11 по 17 декабря в городе Аскер, Норвегия пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, где сборная Казахстана поборется за выход в элиту с командами Дании, Норвегии, Франции, Венгрии и Словении.

8 декабря наши хоккеисты провели контрольный матч против ровесников из Дании и одержали победу со счетом 5:2. Тренерский штаб определил окончательный состав на предстоящее первенство, в заявку попали 23 игрока – 20 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Антон Осокин («Торпедо»), Артем Шестаков, Роман Шефер (оба – «Снежные барсы»)

Антон Осокин («Торпедо»), Артем Шестаков, Роман Шефер (оба – «Снежные барсы») Защитники: Артем Авдеенко, Данил Базько, Семен Роев, Климентий Царев (все – «Снежные барсы») Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Аслан Жусупбеков («Барыс», МЛК), Кирилл Никитин («Номад»)

Артем Авдеенко, Данил Базько, Семен Роев, Климентий Царев (все – «Снежные барсы») Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Аслан Жусупбеков («Барыс», МЛК), Кирилл Никитин («Номад») Нападающие: Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муканов (все – «Снежные барсы»), Динмухамед Кайыржан («Барыс», КХЛ), Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Константин Морожников (все – «Номад»), Руслан Оспанов («Анкоридж Волверинс», США) Валентин Попов («Торпедо»)

Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муканов (все – «Снежные барсы»), Динмухамед Кайыржан («Барыс», КХЛ), Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Константин Морожников (все – «Номад»), Руслан Оспанов («Анкоридж Волверинс», США) Валентин Попов («Торпедо») Генеральный менеджер – Александр Корешков

– Александр Корешков Тренерский штаб:

Главный тренер – Александр Истомин

– Александр Истомин Тренеры – Ильдус Габдрахманов, Павел Глотов, Владислав Белан

– Ильдус Габдрахманов, Павел Глотов, Владислав Белан Тренер по вратарям – Александр Кудрявцев

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