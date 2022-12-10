Кайыржан, Шефер, Нурлан в расширенном составе молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
С 11 по 17 декабря в городе Аскер, Норвегия пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, где сборная Казахстана поборется за выход в элиту с командами Дании, Норвегии, Франции, Венгрии и Словении.
8 декабря наши хоккеисты провели контрольный матч против ровесников из Дании и одержали победу со счетом 5:2. Тренерский штаб определил окончательный состав на предстоящее первенство, в заявку попали 23 игрока – 20 полевых и 3 вратаря.
- Вратари: Антон Осокин («Торпедо»), Артем Шестаков, Роман Шефер (оба – «Снежные барсы»)
- Защитники: Артем Авдеенко, Данил Базько, Семен Роев, Климентий Царев (все – «Снежные барсы») Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Аслан Жусупбеков («Барыс», МЛК), Кирилл Никитин («Номад»)
- Нападающие: Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муканов (все – «Снежные барсы»), Динмухамед Кайыржан («Барыс», КХЛ), Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Константин Морожников (все – «Номад»), Руслан Оспанов («Анкоридж Волверинс», США) Валентин Попов («Торпедо»)
- Генеральный менеджер – Александр Корешков
- Тренерский штаб:
- Главный тренер – Александр Истомин
- Тренеры – Ильдус Габдрахманов, Павел Глотов, Владислав Белан
- Тренер по вратарям – Александр Кудрявцев
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