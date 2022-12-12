Молодежная сборная Казахстана по хоккею проиграла Франции на ЧМ

Молодежная сборная Казахстана по хоккею проиграла Франции (2:0) в первом матче на молодежном чемпионате мира.

Команды выступают в группе А первого дивизиона.

Франция – Казахстан 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Башеле (Сироден) – 00:56 ГБ 2:0 – Тавернье (Гвиду, Башеле) – 43:28 ГБ

Вратари: Келлер – Шефер

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