«Кайрат» проведет втягивающие сборы. Объявлен состав

Первый УТС «Кайрат» проведет с 10 по 29 декабря на базе основной команды. В завершении этого сбора «желто-черные» проведут две контрольные игры.

Как сообщает пресс-служба клуба, Жоао Пауло и Маки Баньяк начнут подготовку к сезону по индивидуальной программе, а Давид Экве продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. Футболисты присоединятся к команде позднее.

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