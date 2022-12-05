Рохус Шох: «Астана» и «Кайрат» могли бы побиться в РПЛ за верхнюю часть таблицы

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох прокомментировал уровень клубов КПЛ.

– В России бытует мнение, что уровень высшей казахстанской лиги соответствует нашему первому дивизиону. Это так?

– Пожалуй, но за исключением лидирующих клубов, таких как «Астана» и «Кайрат». В лучшем их виде обе команды могли бы побиться за верхнюю часть таблицы РПЛ. С другой стороны, уровень российского и казахстанского чемпионатов в последнее время объективно упал, лакмусовая бумажка — еврокубки. Не так давно «Астана» играла в групповом турнире Лиги чемпионов, где не была статистом, и выходила в плей-офф Лиги Европы. Карагандинский «Шахтер» поднимался в групповой турнир Лиги Европы, «Кайрат» — Лиги конференций. Сейчас подобного нет. Хотя «Астана», «Тобол» и «Актобе» показывают уровень, сопоставимый с выступлениями приличных российских команд. «Кайрат» по известным причинам не тот, в клубе взят курс на собственную молодежь.

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